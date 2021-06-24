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В «Бруклине» назвали разочаровавшего в плей-офф игрока

В «Бруклине» назвали разочаровавшего в плей-офф игрока
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Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс раскритиковал атакующего защитника своей команды Джо Харриса.

«Разочарован ли я Джо Харрисом? Разумеется. Но больше он разочарован собой. Ему было обидно, и я знаю, что он принял всё близко к сердцу. Но я уверен, что он вернётся к тем стандартам, которых он, как мы все знаем, придерживается.

Я не хочу комментировать его будущее. Это в моих и его руках. Мы полностью поддерживаем его, хотим, чтобы он остался в нашей команде и ещё раз доказал, что он именно тот шутер, которым он на самом деле является», — приводит слова Маркса New York Post.

«Бруклин» вылетел из плей-офф НБА в полуфинале конференции. В седьмом матче с «Милуоки Бакс» был установлен антирекорд 50-летия Национальной баскетбольной ассоциации: ни один из запасных «Бруклина» не набрал ни одного очка. Последний раз такое в седьмой игре плей-офф НБА случалось в 1971 году.

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