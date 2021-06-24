Три российских клуба подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов

Сразу три российских клуба подали заявки на участие в Лиге чемпионов ФИБА сезона-2021/2022, сообщает телеграм-канал «Перехват». Свои заявки на участие в турнире отправили «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор».



Сообщается, что участник и организатор «Финала восьми» минувшего сезона «Нижний Новгород» почти наверняка примет участие в новом сезоне турнира. Что касается «Пармы», то участие пермского клуба будет зависеть от других команд, которые подали заявку.



Что касается «Автодора», то его шансы попасть в число участников ЛЧ стремятся к нулю. Для попадания саратовчан в сетку турнира нужно, чтобы из других чемпионатов вообще никто не заявился.



Турнир объявит окончательный список команд-участниц в ближайшие дни.