Три российских клуба подали заявки на участие в новом сезоне Лиги чемпионов
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Сразу три российских клуба подали заявки на участие в Лиге чемпионов ФИБА сезона-2021/2022, сообщает телеграм-канал «Перехват». Свои заявки на участие в турнире отправили «Нижний Новгород», «Парма» и «Автодор».
Сообщается, что участник и организатор «Финала восьми» минувшего сезона «Нижний Новгород» почти наверняка примет участие в новом сезоне турнира. Что касается «Пармы», то участие пермского клуба будет зависеть от других команд, которые подали заявку.
Что касается «Автодора», то его шансы попасть в число участников ЛЧ стремятся к нулю. Для попадания саратовчан в сетку турнира нужно, чтобы из других чемпионатов вообще никто не заявился.
Турнир объявит окончательный список команд-участниц в ближайшие дни.
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