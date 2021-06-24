«Фенербахче» объявил о трансфере игрока, которого связывали с ЦСКА

Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Пиеррией Хенри, сообщает официальный сайт команды. Соглашение подписано по схеме «1=1».



В минувшем сезоне Пиеррия Хенри выступал в составе «Басконии». В Евролиге сезона-2020/2021 Хенри набирал в среднем 10,5 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 7,3 передачи за игру.



Ранее сообщалось, что ЦСКА был близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Басконии». Армейцы рассматривали Пьеррию в качестве замены Майку Джеймсу, который отстранён от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее главной целью ЦСКА был разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. Армейцев не устроило, что баскетболист отложил принятие решения до августа и ждёт предложение от клуба НБА.