Флорентино Перес отреагировал на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с речью на церемонии завершения карьеры 41-летнего капитана команды Фелипе Рейеса.

«Перед нами один из лучших испанских игроков всех времён, покоривший сердца всех вокруг. Дорогой Фелипе, сегодня ты должен чувствовать себя очень любимым семьёй «Реала». Я хочу поблагодарить тебя за самоотдачу. Спасибо за всё, что ты сделал для «Реала». Это всегда будет твой дом. Большое спасибо. Как трудно будет болельщикам видеть «Реал» без нашего вечного капитана, отдающего всего себя в решающие моменты. Ты уже являешься частью нашей легенды.

Этот особенный и трудный день настал. Сегодняшний день будет днём, полным воспоминаний и чувств. Ты был одним из первых великих игроков, подписавших контракт с баскетбольным «Реалом» за время моего правления. Ты провёл здесь 16 сезонов. Ты решил завершить свою карьеру. Помимо титулов, в твоей карьере есть что-то особенное — ты один из лучших игроков в истории европейского баскетбола», — приводит слова Переса AS.