Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Флорентино Перес отреагировал на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»

Флорентино Перес отреагировал на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»
Комментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с речью на церемонии завершения карьеры 41-летнего капитана команды Фелипе Рейеса.

«Перед нами один из лучших испанских игроков всех времён, покоривший сердца всех вокруг. Дорогой Фелипе, сегодня ты должен чувствовать себя очень любимым семьёй «Реала». Я хочу поблагодарить тебя за самоотдачу. Спасибо за всё, что ты сделал для «Реала». Это всегда будет твой дом. Большое спасибо. Как трудно будет болельщикам видеть «Реал» без нашего вечного капитана, отдающего всего себя в решающие моменты. Ты уже являешься частью нашей легенды.

Этот особенный и трудный день настал. Сегодняшний день будет днём, полным воспоминаний и чувств. Ты был одним из первых великих игроков, подписавших контракт с баскетбольным «Реалом» за время моего правления. Ты провёл здесь 16 сезонов. Ты решил завершить свою карьеру. Помимо титулов, в твоей карьере есть что-то особенное — ты один из лучших игроков в истории европейского баскетбола», — приводит слова Переса AS.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021