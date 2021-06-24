Фелипе Рейес: я реализовал мечту своей жизни. «Реал» дал мне всё

41-летний тяжёлый форвард «Реала» Фелипе Рейес высказался о завершении карьеры.

«Я реализовал мечту всей своей жизни. Настал момент, которого не хочет ни один игрок. Я всегда выкладывался на все 100%, вкладывал в баскетбол всю свою душу и всегда отдавал всё на площадке в каждой игре. Завершается незабываемый этап моей жизни, во время которого я имел возможность играть за две команды из своего города — «Эстудиантес» и «Реал». Я хотел бы продолжать играть ещё много лет, продолжать получать удовольствие от пребывания со своими товарищами по команде, продолжать общаться с нашими болельщиками, по которым я так скучал в последнее время.

Я хочу поблагодарить «Реал», клуб моей жизни, который дал мне всё. Я приехал сюда молодым человеком и завершаю карьеру в 41 год. Мадрид научил меня всему. Я стал лучше как игрок. Я усвоил ценности, которые важнее всех этих титулов: никогда не признавать поражения, бороться до конца и играть до предела. Также осознал, что талант и мастерство бесполезны без постоянной работы. В последние годы я старался передать это наследие молодым игрокам. Учитесь и наслаждайтесь каждым моментом, прислушиваясь к советам самых опытных товарищей.



Большое спасибо нашему президенту Флорентино Пересу за безоговорочную поддержку, за помощь и подталкивание нас к тому, чтобы стать лучше, за то, что моя мечта сыграть за «Реал», лучшую команду в мире, осуществилась. Я его никогда не забуду. Я также хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников, отдельно упомяну Хуана Карлоса Санчеса и Альберто Эррероса. Вы все частично ответственны за мои успехи на протяжении этих лет. Буду бесконечно благодарен болельщикам. Я очень скучал по вам. Мне хотелось бы попрощаться с вами лично, почувствовать вашу любовь и поддержку. Я уверен, что мы ещё встретимся в будущем. Благодарен всем моим товарищам по команде. Я оставлю вас в своём сердце и буду скучать по каждому дню, проведённому с вами в раздевалке. Вы самые лучшие. Вы подарили мне незабываемые моменты. Мы смеялись и наслаждались хорошими временами, страдали в плохие. Вперёд, Мадрид!» — приводит слова Рейеса официальный сайт «Реала».