Появилась новая информация о будущем Луки Дончича в «Далласе»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич не намерен менять клубную прописку, информирует Джейсон Терри, ранее игравший в «Далласе». Ранее сообщалось, что Лука может уйти из «Маверикс». Игрок, в частности, недоволен увольнением Донни Нельсона с поста президента по баскетбольным операциям клуба, а также конфликтует с некоторыми сотрудниками фронт-офиса и своим партнёром, тяжёлым форвардом Кристапсом Порзингисом.



«Забавно наблюдать за всеми этими сплетнями. Но я хорошо знаю Луку — ему просто всё равно. Его не волнуют никакие разговоры, не волнует собственная статистика, он просто хочет играть в баскетбол. В это легко поверить, если посмотреть на его выступление в плей-офф. Лука любит Даллас, он сделает всё для этого города, и по этой причине я не верю этим слухам. Я не слышал от него ничего, что указывало бы на это», — приводит слова Терри Dallas News.

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