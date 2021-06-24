Владимир Гомельский назвал топ-5 сборных мира

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал пятёрку самых сильных мужских сборных мира по баскетболу в настоящее время.
«Владимир Александрович, какие мужские сборные, по вашему мнению, сейчас являются законодателями мод в мировом баскетболе? Топ-5 назовите», — поинтересовались у Гомельского на его официальном сайте.
«США, Франция, Испания, Литва, Сербия», — ответил Владимир.
Многие сборные в настоящее время проводят подготовку к Олимпийским играм в Токио (Япония). Тренировочный лагерь сборной США начнётся 6 июля в Лас-Вегасе. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные болельщики при этом не будут иметь возможности посетить спортивные мероприятия.
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