Тимма и Седокова вышли на красную ковровую дорожку в элегантных нарядах

Экс-игрок «Химок» Янис Тимма вместе с супругой, известной певицей Анной Седоковой, вышел на красную ковровую дорожку фестиваля «Жара». Соответствующее фото было размещено на странице Седоковой в «Инстаграме».



Отметим, что Анна появилась на мероприятии в тёмном платье с высоким разрезом на ноге и ассиметричным вырезом в зоне декольте. Тимма выбрал классический вариант, облачившись в тёмно-синий костюм и белую рубашку.



«Мистер и миссис Тимма», — подписала фото Седокова.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, во время семейного отдыха на греческом острове Миконос у Седоковой возникли проблемы со здоровьем — Анна едва не задохнулась из-за аллергии. Тимма даже был вынужден сделать жене срочный укол.