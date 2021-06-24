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Тимма и Седокова вышли на красную ковровую дорожку в элегантных нарядах

Тимма и Седокова вышли на красную ковровую дорожку в элегантных нарядах
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Экс-игрок «Химок» Янис Тимма вместе с супругой, известной певицей Анной Седоковой, вышел на красную ковровую дорожку фестиваля «Жара». Соответствующее фото было размещено на странице Седоковой в «Инстаграме».

Отметим, что Анна появилась на мероприятии в тёмном платье с высоким разрезом на ноге и ассиметричным вырезом в зоне декольте. Тимма выбрал классический вариант, облачившись в тёмно-синий костюм и белую рубашку.

«Мистер и миссис Тимма», — подписала фото Седокова.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Напомним, во время семейного отдыха на греческом острове Миконос у Седоковой возникли проблемы со здоровьем — Анна едва не задохнулась из-за аллергии. Тимма даже был вынужден сделать жене срочный укол.

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