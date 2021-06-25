Кевин Дюрант переманивает в «Бруклин» двукратного участника Матча звёзд НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может поспособствовать переходу в свою команду защитника «Майами Хит» Виктора Оладипо. Об этом сообщает Parlons Basket со ссылкой на обозревателя Daily News Кристиана Уинфилда.
По сведениям источника, Дюрант и двукратный участник Матча звёзд НБА Оладипо очень близки — оба родом из штата Мэриленд.
В середине мая пресс-служба «Майами Хит» объявила, что Оладипо пропустит остаток сезона — игрок был вынужден перенести операцию на сухожилии четырёхглавой мышцы правого бедра. В последний раз Виктор выходил на площадку 8 апреля. Защитник перебрался в «Майами» в результате обмена с «Хьюстон Рокетс» перед дедлайном. Но 29-летний баскетболист в итоге провёл всего четыре матча за свою новую команду. В среднем он набирал 12,0 очка, делал 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата.
По окончании сезона-2020/2021 он станет неограниченно свободным агентом.
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