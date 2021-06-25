«Даллас» определился с новым главным тренером и президентом

«Даллас Маверикс» достигли соглашения о назначении Джейсона Кидда на пост главного тренера, сообщает ESPN.

Кроме того, «Маверикс» предложили исполнительному директору Nike Нико Харрисону должность во главе фронт-офиса и надеются, что вице-президент по баскетбольным операциям Майкл Финли останется в организации. Харрисон имеет хорошо налаженные связи с игроками НБА благодаря его двум десятилетиям работы в Nike. У него крепкие отношения с Лукой Дончичем, поскольку он сыграл важную роль в присоединении звезды «Маверикс» к Jordan Brand осенью 2019 года.



Кидд сменил на посту главного тренера «Далласа» Рика Карлайла, который покинул команду в межсезонье после 13 лет работы и возглавил «Индиану». Харрисон приходит на место президента по баскетбольным операциям, которое вакантно после ухода Донни Нельсона в межсезонье.