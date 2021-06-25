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Пол Джордж установил мощный рекорд для действующих игроков НБА

Пол Джордж установил мощный рекорд для действующих игроков НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджлес Клипперс» Пол Джордж записал себе в актив 27 очков, 15 подборов и 8 передач в третьем матче серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (106:92, 1-2).

Джордж набирал более 20 очков в 16 играх плей-офф подряд — это самая длинная серия в истории франшизы «Клипперс» и самая длинная серия для действующих баскетболистов НБА. Джордж — четвертый игрок за последние 20 сезонов с 20-очковой серией результативности, которая длится в течение всего розыгрыша плей-офф. Форвард «Лос-Анджелеса» присоединился к Кевину Дюранту (2012), Коби Брайанту (2008) и Дуэйну Уэйду (2006).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES​, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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