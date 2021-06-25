Крис Пол назвал виновника и причину провала «Финикса» в третьем матче финала Запада

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол взял на себя ответственность за поражение после третьего матча серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (92:106, 2-1) и отметил нехватку энергии у команды.



«Они обыграли нас сегодня вечером. Можно сказать, что у них было намного больше энергии. Я должен стать лучше. Мое пребывание на карантине? Это случилось. Теперь я здесь. Я готов», — приводит слова Пола Yahoo Sports…



Пол попал в протоколы НБА по охране здоровья и безопасности в связи с COVID-19 16 июня после того, как его команда одержала победу над «Денвер Наггетс» (4-0) в полуфинале Западной конференции. Он пропустил первые две игры финала Западной конференции перед возвращением на площадку в третьей встрече, набрав 15 очков (5/19 с игры) и 12 передач.