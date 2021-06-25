Кевин Дюрант отреагировал на выпад Скотти Пиппена, поставившего его ниже Леброна

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил на выпад со стороны члена Зала славы, легендарного баскетболиста Скотти Пиппена.



Ранее Пиппен поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Как считает Скотти, Леброн по игровым навыкам превосходит Дюранта.



«Разве никогда не было такого, когда великий Скотти Пиппен отказался выйти на паркет на последние секунды и решающий бросок, потому что он разнервничался, поскольку нарисовал комбинацию не под него, а под превосходящего его шутера? А ещё Скотти решил насладиться летом и выбрал восстанавливаться в ходе сезона. Они следовали за Филом, а не за тобой!», — написал Кевин Дюрант в своём «твиттере».

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