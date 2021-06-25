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Кевин Дюрант отреагировал на выпад Скотти Пиппена, поставившего его ниже Леброна

Кевин Дюрант отреагировал на выпад Скотти Пиппена, поставившего его ниже Леброна
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил на выпад со стороны члена Зала славы, легендарного баскетболиста Скотти Пиппена.

Ранее Пиппен поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Как считает Скотти, Леброн по игровым навыкам превосходит Дюранта.

«Разве никогда не было такого, когда великий Скотти Пиппен отказался выйти на паркет на последние секунды и решающий бросок, потому что он разнервничался, поскольку нарисовал комбинацию не под него, а под превосходящего его шутера? А ещё Скотти решил насладиться летом и выбрал восстанавливаться в ходе сезона. Они следовали за Филом, а не за тобой!», — написал Кевин Дюрант в своём «твиттере».

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