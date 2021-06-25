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Дэмьен Лиллард поставил условие руководству «Портленда»

Дэмьен Лиллард поставил условие руководству «Портленда»
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард попросил менеджмент клуба внести изменения в состав, сообщает The Athletic. По информации источника, Лиллард ещё никогда не был так требователен при общении с руководством клуба. Ожидается, что клуб может расстаться с защитником Си Джей Макколлумом.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист набирал в среднем 34,3 очка, 4,3 подбора и 10,2 передачи.

Напомним, всю профессиональную карьеру Лиллард провёл в составе «Портленда».

Ранее сообщалось, что Лиллард рассматривает возможность ухода из клуба. По информации СМИ, приоритетным вариантом для Лилларда в случае ухода является «Майами».

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