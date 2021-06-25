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Один из лучших игроков ЦСКА отказался продлевать контракт с клубом

Один из лучших игроков ЦСКА отказался продлевать контракт с клубом
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Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг отказался от продления контракта с московским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Лундберг намерен дождаться августа и оценить варианты продолжения карьеры в НБА. Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена Гуре», а в феврале перешёл в московский ЦСКА. В составе армейцев Габриэль в мачах Евролиги набирал 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.

Ранее в межсезонье ЦСКА объявил о подписании атакующего защитника «Жальгириса» Марюса Григониса, расстался с легионерами Дэрраном Хиллиардом, Майклом Эриком и Янисом Стрелниексом, а также продлил контракты с Иваном Уховым, Семёном Антоновым, Никитой Курбановым и Йоханнесом Фойгтманом.

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