Один из лучших игроков ЦСКА отказался продлевать контракт с клубом

Разыгрывающий ЦСКА Габриэль Лундберг отказался от продления контракта с московским клубом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».
Лундберг намерен дождаться августа и оценить варианты продолжения карьеры в НБА. Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена Гуре», а в феврале перешёл в московский ЦСКА. В составе армейцев Габриэль в мачах Евролиги набирал 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.
Ранее в межсезонье ЦСКА объявил о подписании атакующего защитника «Жальгириса» Марюса Григониса, расстался с легионерами Дэрраном Хиллиардом, Майклом Эриком и Янисом Стрелниексом, а также продлил контракты с Иваном Уховым, Семёном Антоновым, Никитой Курбановым и Йоханнесом Фойгтманом.
- 25 июня 2021
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
13:46
-
12:56
-
11:48
-
10:59
-
09:36
-
08:23
-
08:15
-
08:03
-
07:48
-
06:44
-
00:59
- 24 июня 2021
-
23:29
-
22:41
-
21:22
-
20:46
-
19:10
-
18:50
-
18:39
-
18:19
-
17:57
-
17:41
-
17:22
-
16:49
-
15:48
-
14:47
-
13:38
-
13:37
-
12:53
-
11:55
-
10:47
-
09:59
-
09:48