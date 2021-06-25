В «Зените» прокомментировали подписание одного из лучших российских игроков на рынке

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль поделились мнением о подписании однолетнего контракта с защитником Дмитрием Кулагиным.
«Дмитрий — один из самых талантливых российских игроков своего поколения с большим опытом выступления на высоком уровне. Отдельно стоит отметить его умение отлично играть в защите против самых серьёзных оппонентов. Наша общая задача — реализовать его потенциал, и это однозначно даст большой плюс для достижения результатов», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».
«Дмитрий Кулагин — без сомнений, большой российский талант, несмотря на то, что он был вне игры в прошлом сезоне. Он хороший и универсальный игрок, может помочь команде как атакующий защитник, а также как разыгрывающий. Хорошие физические данные — одна из сильных сторон Кулагина. Более того, он всё ещё молодой игрок и обладает потенциалом для роста. Мы рады, что Дмитрий выбрал «Зенит» для продолжения своей карьеры», — добавил Паскуаль.
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