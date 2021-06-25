Дмитрий Кулагин отреагировал на переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским клубом.
«Я очень рад вернуться в петербургский баскетбол к высоким целям, дружному коллективу, прекрасному городу и, конечно же, ярким и активным болельщикам. Впереди много работы, длинный и интересный сезон. Спасибо тренеру и руководству клуба за приглашение. С нетерпением жду начала сезона!», — приводит слова Кулагина официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Соглашение баскетболиста с «Зенитом» рассчитано на один сезон.
Достижения Дмитрия: символическая пятёрка чемпионата Европы U18 (2010), символическая пятёрка чемпионата мира U19 (2011), победитель Универсиады в Казани (2013), вторая символическая пятёрка Еврокубка (2018), самый ценный игрок Финала четырёх Кубка России (2018), лучший по игре в защите Единой лиги ВТБ (2018), лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ (2014), участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).
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