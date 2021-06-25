Голливудский актёр обрушился с критикой на Кевина Дюранта

Известный актёр Майкл Рапапорт раскритиковал лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



«Ты просто плакал и жаловался, когда Пи Джей Такер ростом 195 см толкал тебя. Как ты думаешь, что бы с тобой сделал Скотти Пиппен с ростом 205 см? Ты потерял свою способность охотиться за кольцом.



Ты сказал, что не хочешь находиться в чьей-либо тени, но твоя тень оказалась недостаточно большой, чтобы сделать в «Бруклине» хоть что-то. Так у тебя было две отличные игры? Маленький Трей Янг вчера вечером набрал 48 очков. Ты неудачник. Отправляйся в отпуск, стриги ногти на ногах, запускай воздушные шары, но ты закончил сезон. Неудачник!» — сказал Рапапорт на видео, опубликованном в его «твиттере».

Ранее Дюрант ответил на выпад со стороны члена Зала славы, легендарного баскетболиста Скотти Пиппена.