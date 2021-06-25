Руди Гобер назвал игрока, которого взял бы в свою команду в первую очередь

Французская звезда «Юты Джаз» Руди Гобер поделился мнением о своих визави. Гобер назвал игрока, которого он бы взял в свою команду в первую очередь, если бы у него был такой шанс. По словам Гобера, ему на ум приходит звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Я думаю, что выбор зависел бы от нужд моей команды. Но человек вроде Янниса приходит на ум, игрок, которому 25 или 26 лет. У него впереди ещё как минимум восемь очень хороших лет. Он продолжит прогрессировать.

Яннис упорно работает, поэтому в «Милуоки» так ценят его, предложили ему огромный контракт. Он входит в топ-5 игроков НБА. Когда в команде есть такой баскетболист, она сразу становится лучше», — сказал Гобер в интервью Konbini Sports.