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Сергей Базаревич объяснил поражение сборной России от Доминиканской Республики

Сергей Базаревич объяснил поражение сборной России от Доминиканской Республики
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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной Доминиканской Республики. Встреча завершилась со счетом 83:73. Этим матчем сборная России завершила подготовку к олимпийской квалификации.

«Мы не та команда, которая может недооценивать соперника. К сожалению, вышли не готовыми играть. Тут много факторов: устали, выложились в игре с Литвой накануне, дали отдохнуть Воронцевичу, играли не всегда на своих позициях…

На самом деле можно много причин найти, давно выехали из дома, каждый день похож на предыдущий, всё время одно и то же — подустали и не настроились должным образом. Расценили эту игру как совсем товарищескую — и поплатились.

В ходе матча были какие-то позитивные моменты, когда начали хорошо защищаться. С нападением было не здорово, должно быть лучше. Возвращались в игру, соперник был посвежее, забивал сложные мячи. Трудно выиграть, если позволять бросать трёхочковые с процентом за 50. Некоторые из них были от центровых, персонально мы их не скаутировали, больше внимания уделив командным схемам. Так что около 10 очков — на скаутинг. В Хорватии, разумеется, будем изучать соперников максимально детально. Сто процентов — будет лучше.

Я должен быть оптимистичным, так что постараемся извлечь пользу из поражения. Надеюсь, после него команда не потеряет уверенность в себе, а наоборот — поймёт, что мы такие, какие есть. У нас много молодых ребят, мы совершаем ошибки, надо уметь играть через них», — приводит слова Базаревича пресс-служба Федерации баскетбола России.

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