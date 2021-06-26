Леброн Джеймс отреагировал на назначение нового главного тренера в «Далласе»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на назначение Джейсона Кидда на пост главного тренера «Даллас Маверикс». Ранее Кидд два года работал в тренерском штабе «Лейкерс».
«Чёрт побери, не хочется терять Кидда, но, с другой стороны, я чертовски за него рад! Удачи, Кидд!» — написал Леброн в своём «твиттере».
Кидд сменил на посту главного тренера «Далласа» Рика Карлайла, который покинул команду в межсезонье после 13 лет работы и возглавил «Индиану».
Кроме того, «Маверикс» предложили исполнительному директору Nike Нико Харрисону должность во главе фронт-офиса и надеются, что вице-президент по баскетбольным операциям Майкл Финли останется в организации.
«Даллас» вышел в плей-офф НБА, но уступил в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
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