«Портленд» назначил нового главного тренера

Экс-игрок НБА Чонси Биллапс стал новым главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
С 2020 года Биллапс является ассистентом в штабе «Лос-Анджелес Клипперс». 44-летний Биллапс не имеет опыта работы главным тренером клуба НБА. После завершения игровой карьеры в 2014 году он несколько лет работал баскетбольным экспертом на телевидении.
Биллапс выступал в НБА 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за игру. В 2004 году он стал чемпионом лиги в составе «Детройт Пистонс». «Портленд» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию «Денвер Наггетс» (1-2). После этого было принято решение уволить многолетнего главного тренера команды Терри Стоттса.
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