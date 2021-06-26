Стал известен статус Кавая Леонарда на четвёртый матч финала Западной конференции
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сможет принять участие в четвертом матче серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (1-2), сообщает ESPN.
Леонард получил травму колена в пятой игре серии второго раунда плей-офф с «Юта Джаз» и с тех пор не выходил на площадку. У Кавая подозревают повреждение крестообразной связки, но со стороны клуба не было никаких подтверждений. Баскетболист пропустит шестой матч подряд. До травмы Леонард в плей-офф набирал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи при 57% точности с игры и 39% из-за дуги.
Кроме того, в предстоящей игре под вопросом участие форварда «Клипперс» Маркуса Морриса, который тоже испытывает проблемы с коленом. Решение по Моррису примут незадолго до начала матча.
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