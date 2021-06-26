Кавай Леонард недоволен медперсоналом «Клипперс» и может уйти из клуба

Форвард Кавай Леонард может покинуть «Лос-Анджелес Клипперс» на фоне недовольства медицинским штабом клуба. Леонард получил травму колена в пятой игре серии второго раунда плей-офф с «Юта Джаз» и с тех пор не выходил на площадку. У Кавая подозревают повреждение крестообразной связки, но со стороны клуба не было никаких подтверждений.
«Из очень хорошего источника я узнал, что первым делом Кави был недоволен медицинским персоналом «Клипперс». Он почувствовал, что на раннем этапе ему неправильно диагностировали степень травмы колена и просто недооценивали её. Чем это попахивает? Возвращением в «Сан-Антонио». Леонард – парень, который ни на кого не оглядывается — мы это прекрасно знаем.
Если он будет недоволен медперсоналом, то просто уйдёт. Он найдёт другого врача. Почему лечащий штаб в команде постоянно находится в сомнениях относительно него? Мне кажется, они просто не общаются друг с другом», — сказал обозреватель Скип Бэйлесс в интервью на канале Undisputed Today в YouTube.
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