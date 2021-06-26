Скотти Пиппен: Леброн Джеймс выигрывал титул без чьей-либо помощи
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Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен, поделился мнением о вкладе, который внёс нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в чемпионство «Кливленд Кавальерс» в сезоне 2015/2016, в составе которого он тогда играл.
«Леброн выиграл титул без чьей-либо помощи», — написал Пиппен на своей официальной странице в «Твиттере».
С таким мнением не согласился известный спортивный эксперт и журналист Стивен Эй Смит.
«Я уже говорил тебе, чувак! Кто такой, по-твоему, Кайри Ирвинг? Слава Медведенко?» — написал Смит в своём «Твиттере».
В сезоне 2015/2016 «Кливленд» стал чемпионом, в финале обыграв «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3). Примечательно, что в ходе серии «Кавальерс» уступали со счётом 1-3.
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