Одного из самых высокооплачиваемых игроков «Лейкерс» ограбили под дулом пистолета

Трое злоумышленников ограбили атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в начале июня, сообщает TMZ Sports.



Источники в правоохранительных органах утверждают, что инцидент произошёл 17 июня. Колдуэлл-Поуп находился возле своего дома и разговаривал с друзьями. Позже к дому баскетболиста подъехал автомобиль, из которого вышли трое вооружённых мужчин. Злоумышленники потребовали от Колдуэлл-Поупа и его друзей отдать ценные вещи, в том числе модные часы Rolex, украшения и iPhone. Сумма ущерба составляет примерно 150 000 долларов. Колдуэлл-Поуп не пострадал в результате инцидента. Полиция Лос-Анджелеса в настоящее время проводит расследование.



Колдуэлл-Поуп подписал трёхлетний контракт с «Лейкерс» на 39 млн долларов в 2020 году. В прошлом сезоне он провёл в старте 67 матчей, набирая в среднем 9,7 очка.