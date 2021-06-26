«Барселона» решила расстаться с тремя игроками

«Барселона» решила расстаться с форвардами Адамом Хангом, Виктором Клавером и разыгрывающим Лео Вестерманном, сообщает Mundo Deportivo.
У Ханги остался ещё один год по контракту. Обе стороны уже начали переговоры о досрочном расторжении. В прошлом сезоне Евролиги Ханга провёл 27 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4 подбора, 1,9 передачи и 1,1 перехвата. Вероятным будущим клубом Клавера называется «Валенсия». Вестерманн присоединился к команде по ходу сезона-2020/2021, но не смог произвести сильное впечатление.
Ранее «Барселона» объявила о расставании с украинским центровым Артёмом Пустовым, который покинул клуб в статусе свободного агента и перешёл в «Гран Канарию». Кроме того, команда Шарунаса Ясикявичюса собирается на три года продлить контракт с атакующим защитником Кори Хиггинсом.
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