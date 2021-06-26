Вассилис Спанулис завершил карьеру

Легендарный разыгрывающий «Олимпиакоса» и сборной Греции Вассилис Спанулис объявил о завершении карьеры.

«Только что я сообщил руководителям клуба, что пора закрыть самую важную главу в моей жизни, и поблагодарил их за то, чего мы достигли вместе. Решение было трудным, но не печальным. Баскетбол подарил мне уникальное путешествие, полное ярких моментов и эмоций. Он дал мне всё, и я ответил ему тем же», — написал 38-летний Спанулис на своей странице в «Инстаграме».

В составе сборной Греции Вассилис стал чемпионом Евробаскета-2005, бронзовым призёром Евробаскета-2009, выиграл серебро чемпионата мира — 2006. Кроме того, Спанулис является трёхкратным победителем Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2009) и «Олимпиакоса» (2012, 2013), трёхкратным MVP «Финала четырёх» Евролиги (2009, 2012, 2013) и MVP сезона Евролиги-2013, неоднократно включался в сборные сезона и установил множество исторических рекордов в турнире. За выдающиеся заслуги Спанулис был включён в сборную десятилетия Евролиги (2010-2020).