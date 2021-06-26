Россия обыграла Испанию на женском Евробаскете и получила место в отборе чемпионата мира

Женская сборная России обыграла сборную Испании в матче за пятое-шестое места чемпионата Европы. Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.
Россиянки не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти со счётом 12:17. Во второй игровом отрезке россиянкам удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:30 в пользу сборной Испании.
В третьей десятиминутке россиянкам удалось выйти вперёд, выиграв отрезок со счётом 19:14. В заключительной четверти испанкам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 78:74.
Самой результативной в составе сборной России стала Раиса Мусина, набравшая 19 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформила Мария Вадеева.
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