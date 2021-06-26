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Россия обыграла Испанию на женском Евробаскете и получила место в отборе чемпионата мира

Россия обыграла Испанию на женском Евробаскете и получила место в отборе чемпионата мира
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Женская сборная России обыграла сборную Испании в матче за пятое-шестое места чемпионата Европы. Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.

Россиянки не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти со счётом 12:17. Во второй игровом отрезке россиянкам удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:30 в пользу сборной Испании.

В третьей десятиминутке россиянкам удалось выйти вперёд, выиграв отрезок со счётом 19:14. В заключительной четверти испанкам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 78:74.

Самой результативной в составе сборной России стала Раиса Мусина, набравшая 19 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформила Мария Вадеева.

ЧЕ-2021 (ж). За 5-8 места (квалификация на ОИ-2020)
26 июня 2021, суббота. 16:00 МСК
Испания
4-я четверть
74 : 78
Россия
Испания: Cazorla - 19, Ндур - 15, Родригес - 15, Carrera Quintana - 11, Оувинья - 8, Gil - 2, Palau - 2, Домингес - 2, Касас, Кеведо, Конде, Хинсо
Россия: Мусина - 20, Левченко - 15, Вадеева - 14, Глонти - 11, Шилова - 9, Комарова - 6, Курильчук - 3, Голдырева, Огун, Шабанова, Штанько
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