Россия обыграла Испанию на женском Евробаскете и получила место в отборе чемпионата мира

Женская сборная России обыграла сборную Испании в матче за пятое-шестое места чемпионата Европы. Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.



Россиянки не лучшим образом начали встречу, уступив в первой четверти со счётом 12:17. Во второй игровом отрезке россиянкам удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 33:30 в пользу сборной Испании.



В третьей десятиминутке россиянкам удалось выйти вперёд, выиграв отрезок со счётом 19:14. В заключительной четверти испанкам так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 78:74.



Самой результативной в составе сборной России стала Раиса Мусина, набравшая 19 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформила Мария Вадеева.