В женской сборной России прокомментировали победу над Испанией, которая осталась без ЧМ
Поделиться
Главный тренер женской сборной России Александр Ковалёв прокомментировал победу своих подопечных над командой Испании в матче за квалификацию в отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года. Россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы со счётом 78:74.
«Была тяжёлая игра. В первой половине мы допустили много ошибок, но смогли исправиться и одержали большую победу для нас — обыграли европейских чемпионок. Хотелось бы, конечно, выиграть ещё и у Бельгии и побороться за медали, мы ехали за этим. Но главное, что мы выиграли сегодня и отобрались в квалификацию чемпионата мира», — приводит слова Александра Ковалёва ТАСС.
В матче за пятое место сборная России встретится с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.
Комментарии
- 26 июня 2021
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32
-
14:49
-
14:34
-
14:33
-
13:21
-
11:01
-
09:56
-
09:41
-
09:41
-
07:49
-
07:37
-
07:32
-
06:02
-
00:18
- 25 июня 2021
-
22:56
-
21:51
-
20:28
-
18:55
-
17:17
-
16:35
-
15:33
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
13:46
-
12:56
-
11:48
-
10:59
-
09:36
Партнерский контент