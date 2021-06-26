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В женской сборной России прокомментировали победу над Испанией, которая осталась без ЧМ

В женской сборной России прокомментировали победу над Испанией, которая осталась без ЧМ
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Главный тренер женской сборной России Александр Ковалёв прокомментировал победу своих подопечных над командой Испании в матче за квалификацию в отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года. Россиянки выиграли у действующих чемпионок Европы со счётом 78:74.

«Была тяжёлая игра. В первой половине мы допустили много ошибок, но смогли исправиться и одержали большую победу для нас — обыграли европейских чемпионок. Хотелось бы, конечно, выиграть ещё и у Бельгии и побороться за медали, мы ехали за этим. Но главное, что мы выиграли сегодня и отобрались в квалификацию чемпионата мира», — приводит слова Александра Ковалёва ТАСС.

В матче за пятое место сборная России встретится с командой Боснии и Герцеговины 27 июня.

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