Том Брэди отреагировал на то, что Леброн не признал его величайшим спортсменом в истории

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди отреагировал на слова Леброна Джеймса о том, что он является величайшим футболистом, но не является величайшим спортсменом.



«Можно назвать кого-то самым образованным. Я бы сказал, что да, я выиграл много игр, Суперкубков и так далее. Но мой стиль игры особенный, он может не подходить другим людям, которые имеют своё мнение о моей роли. Я могу быть лучшим с тем телом, что мне досталось. Но есть вещи, которые я не могу делать. И я это понимаю.



Невозможно делать чужую работу. Я не могу блокировать, не могу ловить мяч, не могу бежать. Я уверен, что я неспособен убежать. Но я могу выбросить это из головы. Позвольте мне делать то, что я умею делать хорошо. И если я это могу, то команда будет использовать меня для этого», — цитирует Тома Брэди официальный сайт NFL.



Том Брэди — семикратный чемпион Национальной футбольной лиги. До него таких высот в этом виде спорта ещё никто не добивался.