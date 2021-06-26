Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская сборная России де-факто не попала в отбор ЧМ, несмотря на победу над Испанией

Женская сборная России де-факто не попала в отбор ЧМ, несмотря на победу над Испанией
Комментарии

Сборная России обыграла Испанию (78:74) и заняла на Евробаскете-2021 итоговое шестое место, уступив пятую позицию выигравшей квалификационный матч Боснии и Герцеговине по суммарной разнице очков — «+9» против «+32».

Из-за тонкостей регламента формально в квалификацию чемпионата мира — 2022 российские баскетболистки ещё не попали. Одну из путёвок получит олимпийский чемпион Токио-2020. Как только испанки потеряют шансы на первое место (а они у них фактически лишь теоретические), сборная России станет участницей квалификационного турнира ЧМ-2022.

Согласно регламенту, матч за пятое место проводиться не будет. В ином случае России могла бы на 100% снять все вопросы об участии в квалификации в случае победы над Боснией.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021