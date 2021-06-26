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Мэджик Джонсон спрогнозировал, догонит ли Леброн Джеймс Майкла Джордана по титулам

Мэджик Джонсон спрогнозировал, догонит ли Леброн Джеймс Майкла Джордана по титулам
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался на тему того, сможет ли лидер «озёрников» Леброн Джеймс догнать Майкла Джордана по количеству титулов в НБА.

«Я думаю, Леброн хочет ещё один титул. Он хочет пятый перстень. У меня пять, у Коби пять. Я знаю это. Он говорит себе, что должен получить как минимум пять титулов. Я не уверен, что он сможет стать шестикратным, как Майкл Джордан, но он точно будет гнаться за этим достижением. Он может получить это, нам просто необходимо подождать и посмотреть», — цитирует Мэджика Джонсона Essentially Sports.

В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.

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