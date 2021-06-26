Мэджик Джонсон спрогнозировал, догонит ли Леброн Джеймс Майкла Джордана по титулам
Поделиться
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался на тему того, сможет ли лидер «озёрников» Леброн Джеймс догнать Майкла Джордана по количеству титулов в НБА.
«Я думаю, Леброн хочет ещё один титул. Он хочет пятый перстень. У меня пять, у Коби пять. Я знаю это. Он говорит себе, что должен получить как минимум пять титулов. Я не уверен, что он сможет стать шестикратным, как Майкл Джордан, но он точно будет гнаться за этим достижением. Он может получить это, нам просто необходимо подождать и посмотреть», — цитирует Мэджика Джонсона Essentially Sports.
В серии плей-офф НБА со счётом 2-4 «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санз» в первом раунде. В сезоне-2019/2020 игроки «Лейкерс» завоевали чемпионский титул.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32
-
14:49
-
14:34
-
14:33
-
13:21
-
11:01
-
09:56
-
09:41
-
09:41
-
07:49
-
07:37
-
07:32
-
06:02
-
00:18
- 25 июня 2021
-
22:56
-
21:51
-
20:28
-
18:55
-
17:17
-
16:35
-
15:33
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:30
-
13:46
Партнерский контент