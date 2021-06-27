Андрей Кириленко высказался о результате женской сборной России на чемпионате Европы

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении сборной России на женском Евробаскете — 2021.
Россиянки завершили турнир победой над Испанией (78:74) и заняли итоговое шестое место.
«Поздравляю команду! Впечатляющая победа над пока ещё действующими чемпионками Европы, у них дома, в матче за выход в квалификацию Кубка мира — 2022. Слова, которые первыми приходят в голову, — «Как закалялась сталь».
Это действительно крутой чемпионат с точки зрения опыта сборной России. Мы выросли по ходу турнира. Такие напряжённые, тяжёлые игры с Францией, Бельгией, Испанией показали нашу силу. Мы прибавляли от матча к матчу, и осталось чуть-чуть — убрать ненужные потери, которых снова было очень много. Но даже при этих невынужденных ошибках остались в игре. Это очень здорово!
Поздравляю команду, тренера, всех, кто оказался причастен к этому успеху. Да, впереди ещё квалификация на Кубок мира. Есть этот теоретический нюанс с возможной победой сборной Испании на Олимпиаде. Но с такой сложной сеткой плей-офф, какая нам досталась, вполне можно было лишиться вообще всех шансов и забыть о поездке в Австралию уже сейчас.
В сегодняшней игре очень многое стояло на карте. Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью, это видно. Но верим, что это только начало. Хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть. Впереди — работа, работа и работа. Шаг за шагом», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
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