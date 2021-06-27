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«Финикс» обыграл «Клипперс» в финале Запада и повёл в серии 3-1

«Финикс» обыграл «Клипперс» в финале Запада и повёл в серии 3-1
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В четвёртом матче финала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 84:80 и повёл в серии – 3-1.

В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (25 очков), Деандре Эйтон (19 очков и 22 подбора) и Крис Пол (18 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Пол Джордж (23 очка и 16 подборов), Реджи Джексон (20 очков) и Ивица Зубац (13 очков и 14 подборов).

Ранее в финальной серии Запада «Финикс» побеждал со счётом 120:114 и 104:103, а «Клипперс» выигрывали со счётом 106:92. Пятый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 29 июня.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
27 июня 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
80 : 84
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Джексон - 20, Зубац - 13, Мэнн - 12, Моррис - 4, Батюм - 3, Беверли - 2, Кеннард - 2, Казинс - 1, Ибака, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл
Финикс Санз: Букер - 25, Эйтон - 19, Пол - 18, Бриджес - 6, Джонсон - 5, Пэйн - 5, Краудер - 3, Шарич - 3, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Крэйг, Мур, Надер, Смит

В финале Восточной конференции встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс», в настоящее время счёт в серии – 1-1.

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