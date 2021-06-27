Звёзды НБА устроили стычку на площадке во время матча плей-офф
Поделиться
В первой четверти четвёртого матча финала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» между лидерами команд Полом Джорджем и Девином Букером произошла стычка.
Инцидент произошёл за 3:43 до конца четверти. Букер грубо сфолил на Джордже, который пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве. Форвард «Клипперс» упал на паркет, после чего поднялся и оттолкнул Букера. Пол пошёл пробивать штрафные, но был награждён техническим фолом. Букер исполнил бросок с линии в отвёт.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» ESPN.
«Финикс» обыграл «Клипперс» (84:80) и повёл в серии со счётом 3-1. «Санз» могут закрыть серию в пятом домашнем матче и впервые с 1993 года выйти в финал НБА.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
09:23
-
08:31
-
08:25
-
07:07
-
00:43
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32
-
14:49
-
14:34
-
14:33
-
13:21
-
11:01
-
09:56
-
09:41
-
09:41
-
07:49
-
07:37
-
07:32
-
06:02
-
00:18
- 25 июня 2021
-
22:56
-
21:51
-
20:28
-
18:55
-
17:17
-
16:35
-
15:33
Партнерский контент