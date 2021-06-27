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Звёзды НБА устроили стычку на площадке во время матча плей-офф

Звёзды НБА устроили стычку на площадке во время матча плей-офф
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В первой четверти четвёртого матча финала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» между лидерами команд Полом Джорджем и Девином Букером произошла стычка.

Инцидент произошёл за 3:43 до конца четверти. Букер грубо сфолил на Джордже, который пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве. Форвард «Клипперс» упал на паркет, после чего поднялся и оттолкнул Букера. Пол пошёл пробивать штрафные, но был награждён техническим фолом. Букер исполнил бросок с линии в отвёт.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» ESPN.

«Финикс» обыграл «Клипперс» (84:80) и повёл в серии со счётом 3-1. «Санз» могут закрыть серию в пятом домашнем матче и впервые с 1993 года выйти в финал НБА.

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