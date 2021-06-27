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Появилась информация по статусу Кавая Леонарда на пятый матч финала Запада

Появилась информация по статусу Кавая Леонарда на пятый матч финала Запада
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард вряд ли полетит с командой на пятый матч финала Западной конференции НБА в Финикс, сообщает Hoops Rumors.

Форвард не выходит на площадку с тех пор, как получил растяжение связок правого колена в четвертой игре предыдущего раунда плей-офф с «Юта Джаз» (4-2). Статус Леонарда на оставшуюся часть серии с «Финикс Санз» (1-2) остаётся под вопросом. До травмы Кавай набирал в плей-фф 30,4 очка, 7,7 подбора, 4,4 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру

Перелёты могут быть вредными для колена форварда. «Клипперс» проигрывают «Финиксу» 1-3 после первых 4 матчей серии. В случае поражения в пятой гостевой встрече сезон для подопечных Тайрона Лю будет закончен.

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