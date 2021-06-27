Пол Джордж высказался о Кавае Леонарде и пребывании на грани вылета из плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после поражения в четвёртом матче финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (80:84, 1-3) заявил, что продолжает верить в шашсы своей команды выиграть серию несмотря на потерю из-за травмы Кавая Леонарда.
«Можно ли будет увидеть Кавая Леонарда в пятой игре? Если Кавай не на 100% здоров, я предпочёл бы не видеть, как он пытается выйти на площадку и ставит под угрозу своё здоровье. Небольшая разница поражений „Клипперс“ в этой серии оставляет мне надежду, что мы не потеряли шансы пройти дальше даже при счёте 1-3. Это будет сложно. Нужно концентрироваться на каждой отдельно взятой игре, брать по одному матчу за раз. В пятой игре необходимо действовать как можно усерднее», — сказал Джордж на пресс-конференции после матча.
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