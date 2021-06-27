Названа звезда НБА, которую однозначно обменяют в межсезонье

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, вероятнее всего, покинет команду в результате обмена, сообщает The Athletic.
«Впервые мне кажется, что Си Джей Макколлум, вероятнее всего, покинет «Блэйзерс» этим летом. Его уход можно считать несомненным», — пишет обозреватель Джейсон Квик.
Ранее сообщалось, что экс-игрок НБА Чонси Биллапс стал новым главным тренером «Портленда». 44-летний Биллапс не имеет опыта работы главным тренером клуба НБА. После завершения игровой карьеры в 2014 году он несколько лет работал баскетбольным экспертом на телевидении. Биллапс выступал в НБА 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за игру. «Портленд» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию «Денвер Наггетс» (1-2). После этого было принято решение уволить много лет работавшего в команде главным тренером Терри Стоттса.
- 27 июня 2021
-
13:06
-
12:13
-
11:09
-
09:56
-
09:23
-
08:31
-
08:25
-
07:07
-
00:43
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32
-
14:49
-
14:34
-
14:33
-
13:21
-
11:01
-
09:56
-
09:41
-
09:41
-
07:49
-
07:37
-
07:32
-
06:02
-
00:18
- 25 июня 2021
-
22:56
-
21:51
-
20:28