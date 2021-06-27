Кайри Ирвинг опубликовал загадочное сообщение в «Инстаграме»

Лидер «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оставил загадочное сообщение на своей странице в «Инстаграме».



«Запишите это: работайте в тишине и сделайте так, чтобы это выглядело непринуждённо», — написал Ирвинг.

Фото можно посмотреть на странице Кайри Ирвинга в «Инстаграме».

Многие пользователи начали строить догадки относительно слов Ирвинга: кто-то предположил, что они могли бы относиться к слухам о его уходе из «Бруклина», по мнению других, он просто работает над каким-либо новым проектом.



Ранее легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о недавних перестановках в составе «Даллас Маверикс». На должность главного тренера команды был назначен Джейсон Кидд, а Нико Харрисон стал генеральным директором клуба. Это, по мнению Джонсона, сделает «Даллас» претендентом на титул на долгие годы вперёд.