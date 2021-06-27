ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Вассилисом Спанулисом

ЦСКА обратился к разыгрывающему «Олимпиакоса» и сборной Греции Вассилису Спанулису после того, как тот завершил карьеру.
«Это было славное путешествие, полное веселья и разочарований, титулов и рекордов на все времена. Было честью делить с тобой площадку, Вассилис. Наслаждайся заслуженным отдыхом!» — утверждается в сообщении ЦСКА в «Твиттере».
В составе сборной Греции Вассилис стал чемпионом Евробаскета-2005, бронзовым призёром Евробаскета-2009, выиграл серебро чемпионата мира — 2006. Кроме того, Спанулис является трёхкратным победителем Евролиги в составе «Панатинаикоса» (2009) и «Олимпиакоса» (2012, 2013), трёхкратным MVP «Финала четырёх» Евролиги (2009, 2012, 2013) и MVP сезона Евролиги-2013, неоднократно включался в сборные сезона и установил множество исторических рекордов в турнире. За выдающиеся заслуги Спанулис был включён в сборную десятилетия Евролиги (2010-2020).
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