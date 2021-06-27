Сергей Базаревич рассказал о подготовке сборной России к отбору на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что в команде хорошая атмосфера перед стартом отборочного турнира на Олимпиаду в Токио.
«Нравится хорошая атмосфера в команде — сплав молодых и опытных. Молодых поддерживают, все работают с хорошей отдачей и энтузиазмом. С энтузиазмом и вниманием — то, что мы просим от игроков на постоянной основе. Мы уже провели первую тренировку в Сплите, на которой удалось отработать некоторые вещи, которые не получались в товарищеских играх. Сейчас главное — правильно энергетически подойти к тренировочному процессу и подготовке, так как впереди у нас игры, которые подразумевает большие энергозатраты, поэтому важно быть в хорошем физическом тонусе», — приводит слова Базаревича ТАСС.
Отборочный мини-турнир пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне в группе А сыграют с командами Германии и Мексики, в группе В выступят команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Первые две команды из каждой группы выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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