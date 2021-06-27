Самый высокий игрок НБА обратился к звёздам «Ливерпуля» и вызвался играть в команде

Центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл обратился к футболистам Садио Мане и Вирджилу ван Дейку с предложением взять его в «Ливерпуль» как нападающего.



Фолл на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, где он чеканит футбольный мяч, а потом забивает его в ворота.

«Эй, Вирджил ван Дейк и Садио Мане. Если этим летом вам понадобится ещё один нападающий, дайте мне знать», – написал Фолл.

Фолл поддерживает связь с Мане, поскольку они оба из Сенегала. Два года баскетболист посещал расположение «Ливерпуля», когда команда проводила предсезонку в США. 226-сантиметровый Фолл является самым высоким действующим игроком НБА и одним из самых высоких живущих людей на планете. Он провёл в лиге два сезона.