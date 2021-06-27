Объявлен состав сборной России на квалификацию Олимпиады

Тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Базаревичем назвал список из 12 баскетболистов, которые будут заявлены на отборочный турнир в Сплите, сообщает официальный сайт РФБ.
За сборную России в отборе на Игры в Токио выступят:
Защитники
№ 4 Евгений Бабурин («Нижний Новгород», 33 года, 190 см)
№ 6 Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 23 года, 191 см)
№ 7 Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, 19 лет, 195 см)
№ 9 Иван Ухов (ЦСКА, 25 лет, 193 см)
№ 19 Иван Стребков («Нижний Новгород», 29 лет, 190 см)
№ 30 Михаил Кулагин («Енисей», 26 лет, 191 см)
№ 44 Артём Комолов («Нижний Новгород», 28 лет, 194 см)
Форварды
№ 11 Семён Антонов (ЦСКА, 31 год, 202 см)
№ 20 Андрей Воронцевич («Нижний Новгород», 33 года, 207 см)
№ 25 Антон Астапкович («Нижний Новгород», 27 лет, 202 см)
Центровые
№ 8 Владимир Ивлев («ПАРМА», 31 год, 207 см)
№ 15 Тимофей Мозгов («Химки», 34 года, 216 см)
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