Объявлен состав сборной России на квалификацию Олимпиады

Тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Базаревичем назвал список из 12 баскетболистов, которые будут заявлены на отборочный турнир в Сплите, сообщает официальный сайт РФБ.



За сборную России в отборе на Игры в Токио выступят:



Защитники



№ 4 Евгений Бабурин («Нижний Новгород», 33 года, 190 см)



№ 6 Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 23 года, 191 см)



№ 7 Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, 19 лет, 195 см)



№ 9 Иван Ухов (ЦСКА, 25 лет, 193 см)



№ 19 Иван Стребков («Нижний Новгород», 29 лет, 190 см)



№ 30 Михаил Кулагин («Енисей», 26 лет, 191 см)



№ 44 Артём Комолов («Нижний Новгород», 28 лет, 194 см)



Форварды



№ 11 Семён Антонов (ЦСКА, 31 год, 202 см)



№ 20 Андрей Воронцевич («Нижний Новгород», 33 года, 207 см)



№ 25 Антон Астапкович («Нижний Новгород», 27 лет, 202 см)



Центровые



№ 8 Владимир Ивлев («ПАРМА», 31 год, 207 см)



№ 15 Тимофей Мозгов («Химки», 34 года, 216 см)