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Объявлен состав сборной России на квалификацию Олимпиады

Объявлен состав сборной России на квалификацию Олимпиады
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Тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Базаревичем назвал список из 12 баскетболистов, которые будут заявлены на отборочный турнир в Сплите, сообщает официальный сайт РФБ.

За сборную России в отборе на Игры в Токио выступят:

Защитники

№ 4 Евгений Бабурин («Нижний Новгород», 33 года, 190 см)

№ 6 Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 23 года, 191 см)

№ 7 Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, 19 лет, 195 см)

№ 9 Иван Ухов (ЦСКА, 25 лет, 193 см)

№ 19 Иван Стребков («Нижний Новгород», 29 лет, 190 см)

№ 30 Михаил Кулагин («Енисей», 26 лет, 191 см)

№ 44 Артём Комолов («Нижний Новгород», 28 лет, 194 см)

Форварды

№ 11 Семён Антонов (ЦСКА, 31 год, 202 см)

№ 20 Андрей Воронцевич («Нижний Новгород», 33 года, 207 см)

№ 25 Антон Астапкович («Нижний Новгород», 27 лет, 202 см)

Центровые

№ 8 Владимир Ивлев («ПАРМА», 31 год, 207 см)

№ 15 Тимофей Мозгов («Химки», 34 года, 216 см)

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