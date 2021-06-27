Ведищев: в «Локо» раскрываются многие игроки, внимание на которых обращают даже в НБА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высоко оценил селекционную работу клуба и рассказал о стратегии развития молодых баскетболистов.

«Начнём с того, что именно в «Локо» раскрываются многие игроки, внимание на которых обращают большие европейские клубы и даже команды из НБА. Это серьёзный показатель работы тренерского штаба и селекционной службы.



И да, мы не можем конкурировать по зарплатам с топ-клубами, даже не намерены это делать. Приоритет — подготовить собственных воспитанников, вокруг которых через пару лет и будет строиться «Локо». В нашей структуре резерва семь команд. В ближайшее время в Краснодаре откроется самый современный в России тренировочный центр для молодёжи. Его строительство, содержание молодёжных команд — серьёзная статья расходов, которая ложится на бюджет клуба. Так что процесс подбора новых игроков абсолютно рабочий, временно-вынужденный», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.