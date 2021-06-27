Мойщик полов в НБА зарабатывает $ 80-100 тыс. в год

Авторитетный сайт CareerExploreGuide утверждает, что мойщик полов в Национальной баскетбольной ассоциации зарабатывает от $ 80 тыс. до $ 100 тыс. в год. По данным источника, зарплата такого сотрудника составляет $ 80 тыс., но опытные сотрудники могут зарабатывать до $ 100 тыс.

Неудивительно, что изыскание сайта вызвало большой резонанс в социальных сетях. Многие фанаты начали интересоваться, где можно подать заявку на должность мойщика полов. Получается, что такие сотрудники зарабатывают примерно $ 6,6 тыс. в месяц, что является довольно высокой зарплатой для США, особенно учитывая, что речь идёт о неквалифицированном труде, не требующем специального образования.

При этом неизвестно, как именно проходит отбор кандидатов на эту должность.