Мойщик полов в НБА зарабатывает $ 80-100 тыс. в год
Поделиться
Авторитетный сайт CareerExploreGuide утверждает, что мойщик полов в Национальной баскетбольной ассоциации зарабатывает от $ 80 тыс. до $ 100 тыс. в год. По данным источника, зарплата такого сотрудника составляет $ 80 тыс., но опытные сотрудники могут зарабатывать до $ 100 тыс.
Неудивительно, что изыскание сайта вызвало большой резонанс в социальных сетях. Многие фанаты начали интересоваться, где можно подать заявку на должность мойщика полов. Получается, что такие сотрудники зарабатывают примерно $ 6,6 тыс. в месяц, что является довольно высокой зарплатой для США, особенно учитывая, что речь идёт о неквалифицированном труде, не требующем специального образования.
При этом неизвестно, как именно проходит отбор кандидатов на эту должность.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
18:30
-
17:52
-
17:27
-
16:30
-
16:19
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
14:44
-
13:06
-
12:13
-
11:09
-
09:56
-
09:23
-
08:31
-
08:25
-
07:07
-
00:43
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55
-
18:09
-
17:49
-
17:36
-
16:32
-
14:49
-
14:34
-
14:33
-
13:21
-
11:01
-
09:56
-
09:41
Партнерский контент