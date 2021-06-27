«Зенит» подпишет лидера «Химок»

Тяжёлый форвард Джордан Мики с большой долей вероятности перейдёт в «Зенит», сообщает инсайдер Маттео Андреани. По данным источника, 26-летний баскетболист уже практически договорился о переходе игрока. Он согласовывает последние детали контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Минувший сезон форвард провёл в «Химках». В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора и 1,1 перехвата.

Ранее утверждалось, что игроком также интересуются «Бавария» и «Баскония».

До сих пор неизвестно, будут ли в следующем сезоне принимать участие в розыгрыше Единой лиги ВТБ «Химки». Сообщалось о серьёзных финансовых проблемах клуба. Известно, что пока лига разрабатывает календарь на меньшее количество команд.