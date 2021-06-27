Эксперт: попадание сборной России на Олимпиаду в Токио — это нереально

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин считает, что шансы сборной России в отборе на Олимпийские игры в Токио крайне низкие.
«Я не завидую Сергею Базаревичу. Потому что, наверное, в его распоряжении не тот состав, который он хотел видеть на квалификации. Понятное дело, ему хотелось, чтобы поехал более сильный состав и чтобы в команде было побольше опытных ребят. Тем не менее из тех, кто сейчас в сборной, есть игроки, способные делать результат. У нас есть пять-шесть ребят, которые позволяют надеяться на то, что по крайней мере в группе выступим удачно. Дальше? Давайте будем честны: наши шансы близки к нулю.
У нас на данный момент такая команда, что в одном матче, да, она может победить и очень сильного соперника, но с трудом верится, что на турнире можем выдать серию из нескольких матчей с хорошим результатом и хорошей игрой. А чтобы проходить, надо побеждать и побеждать. Плюс хорваты у себя дома играют. И они неплохой состав собрали.
Так что, думаю, решить задачу практически невозможно. Я объективно оцениваю шансы. Тем не менее спорт нередко опровергает, казалось бы, стопроцентные прогнозы. Тем он и интересен. Хотелось бы верить, что выступим достойно. Я считаю, что, если хорошо выступим в группе и пройдём ещё один этап, это будет уже очень хороший результат, но попадание на Игры, думаю, что это нереально», – приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».
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