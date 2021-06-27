Ченнинг Фрай: я вытащил Леброна Джеймса в финал НБА

Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай принял участие в обсуждении сезона 2016 года. Легенда НБА Скотти Пиппен написал в своём «твиттере», что Леброн в одиночку вытащил в том сезоне команду.

Вскоре голливудский актёр Грант Лиффман ответил Пиппену, написав, что у Леброна был Ченнинг Фрай. Сам баскетболист отреагировал на слова Лиффмана с иронией. Он опубликовал гифку, на которой велосипедист везёт на спине козла.

«Я тащу Леброна Джеймса в финал НБА», — подписал гифку Фрай.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Фрая.

С помощью этого твита Фрай обыграл английское слово GOAT, которое одновременно означает «козёл» и «величайший в истории» (Greatest of all time).

В 2016 году «Кливленд» с Леброном выиграл чемпионат НБА.