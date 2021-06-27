Глава белорусской федерации: четвёртые в Европе. Круто! А вам — дырка от сами знаете чего
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Председатель федерации баскетбола Беларуси (БФБ) Максим Рыженков прокомментировал итоговое четвёртое место сборной на Евробаскете. В матче за бронзу команда Натальи Трофимовой уступила Бельгии (69:77).
«Четвёртые в Европе. Это круто! А вам – дырка от сами знаете чего. Где и кто ещё четвёртые в Европе? Поздравляют все. Четвёртые в Европе. Вышли на мир – квалификацию-2022. Девчонки заслужили президентские стипендии. И да… Это результат молодого тренера – Трофимовой. А разговоров-то было… С Еленой Левченко и Екатериной Снытиной стали бы чемпионами? С ними не дотянули бы и до 1/4. Ладно, всем привет. Для такой страны, как наша, это прекрасный результат. Всех поздравляю. Пошёл праздновать», – приводит слова Рыженкова Tribuna.com.
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