Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава белорусской федерации: четвёртые в Европе. Круто! А вам — дырка от сами знаете чего

Глава белорусской федерации: четвёртые в Европе. Круто! А вам — дырка от сами знаете чего
Комментарии

Председатель федерации баскетбола Беларуси (БФБ) Максим Рыженков прокомментировал итоговое четвёртое место сборной на Евробаскете. В матче за бронзу команда Натальи Трофимовой уступила Бельгии (69:77).

«Четвёртые в Европе. Это круто! А вам – дырка от сами знаете чего. Где и кто ещё четвёртые в Европе? Поздравляют все. Четвёртые в Европе. Вышли на мир – квалификацию-2022. Девчонки заслужили президентские стипендии. И да… Это результат молодого тренера – Трофимовой. А разговоров-то было… С Еленой Левченко и Екатериной Снытиной стали бы чемпионами? С ними не дотянули бы и до 1/4. Ладно, всем привет. Для такой страны, как наша, это прекрасный результат. Всех поздравляю. Пошёл праздновать», – приводит слова Рыженкова Tribuna.com.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021